Продажи подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге выросли на 21%

Как следует из статистики компании «Автомаркетолог», лидерство на вторичном рынке автомобилей Санкт-Петербурга с долей в 8,0% и 7,9% соответственно занимают LADA и BMW. За первое полугодие 2023 года в Северной столице было продано 7248 автомобилей российской марки, на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот продажи подержанных автомобилей немецкого автоконцерны выросли на 54% – с 4606 до 7103 автомобилей.

На третьем месте в Санкт-Петербурге оказалась KIA, продажи машин которой выросли по итогам первого полугодия более чем на 27% – с 5382 автомобилей в январе-июне 2022 года до 6857 автомобилей в январе-июне 2023 года.

Замыкают пятерку лидеров продаж на вторичном рынке Санкт-Петербурга вновь немецкие бренды. По итогам полугодия петербуржцы приобрели 6606 автомобилей Volkswagen (рост продаж превысил 21%) и 5261 автомобиль Mercedes-Benz (рост продаж составил 26%).

Среди моделей первое место по продажам на вторичном авторынке в Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия занял VW Polo с результатом в 2118 автомобилей (рост продаж составил 7%). На втором месте оказался лидер продаж в СЗФО Ford Focus с результатом 2109 автомобилей (рост продаж – 3%). Третье место заняла модель Hyundai Solaris, продажи которой снизились на 4% – с 1957 до 1877 автомобилей.