09 марта 2020, 17:40
Культура

Уникальная фотовыставка впервые пройдет в Петрозаводске

Жители города увидят работы в стиле «эгломизе» - изображения на стекле, выгравированного с обратной стороны амальгамы зеркала

Завтра, 10 марта в медиацентре «Vыход» впервые в Петрозаводске откроется выставка «Отпечатки на амальгаме», где работы представлены в технике «эгломизе», когда изображение гравируется с обратной стороны амальгамы зеркала.

Термин появился в лексиконе антикваров в конце XVIII века. Первоначально он звучал как «гломизе» – производное от имени парижского рисовальщика и изготовителя рам Жана Батиста Гломи. В современном мире техника «эгломизе» получила самое широкое распространение и теперь является не только способом декорирования зеркал. В России одним из первых стал использовать зеркала для печати своих фотографий Владимир Клавихо-Телепнев.

Для печати фотографий выбраны зеркала, которыми пользовались люди: старое трюмо из артистической грим-уборной, зеркало из коммунальной квартиры, зеркало из заонежского дома. Искусственно усиленные следы разрушения позволяют сквозь остатки сохранившейся амальгамы увидеть фотопечать, сделанную на обратной стороне зеркал.

Одна из четырех авторов выставки – Юлия Утышева училась технике оформления фотографий «эгломизе» у московского фотографа Сергея Романова, работы которого на Западе называют «современной русской иконой».

Выставка продлится до 29 марта.

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фотография
фотовыставка
эгломизе
зеркало
амальгама
Карелия
Петрозаводск
медиацентр