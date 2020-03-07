Фонд музея ИЗО Карелии пополнили новыми произведениями

В 2020 году Музей изобразительных искусств Республики Карелия отметит свое 60-летие. В преддверии своего юбилея музей уже получил щедрый подарок. Приказом Минкультуры России из фондов Международной конфедерации союза художников (МКСХ) (город Подольск) в Музей изобразительных искусств Республики Карелия было передано 142 произведения живописи и скульптуры 97 отечественных и карельских художников. Для упаковки и организации вывоза произведений сотрудники музея были направлены в командировку в Подольск, сообщает Министерство культуры Республики Карелия.

Транспортировка произведений искусства требует предельно грамотного подхода и большой ответственности. Одинаково важными являются все нюансы: и размеры объекта, и дальность пути, и климатические условия вокруг. Необходимо было минимизировать все возможные риски, учесть и исключить любую возможность вреда, обеспечить максимальную безопасность на протяжении всего процесса упаковки и перемещения.

В настоящее время произведения находятся в фондохранилище Музея изобразительных искусств Республики Карелия, где сотрудники отдела фондов проводят работы по описанию произведений и постановке на государственный учет с последующим включением в состав Музейного Фонда Российской Федерации.

Эта уникальная коллекция состоит из произведений, которые создавались в 60–90-е годы XX века и носит многонациональный характер, поскольку в ней представлены произведения различных национальных школ Советского Союза. Имена авторов говорят сами за себя: Э.К. Илтнер, У.Е. Земзарис, Л.В. Дульфан, Б.В. Иогансон, Д.А. Косьмин, О.В. Ланг, Л.П. Мурниек, Ф.Э. Ниеминен, П.П. Постаж, О.М. Савостюк, Н.Э. Стенберг, И.К. Шважас, Л.Ф. Ланкинен, В.С. Чекмасов, и многие другие… От произведений не отвести глаз. За каждой работой – целая история, мир творческих поисков и открытий художника. Безусловно, эти работы обогатят собрание музея, заполнят ряд лакун комплектования, образовавшихся в 90-е годы ХХ века, и конечно же, расширят тематический спектр выставочных проектов музея.

Посетители музея смогут познакомиться с этими произведениями на юбилейной выставке новых поступлений «Дом, наполненный искусством», которая откроется в залах Музея 16 октября 2020 года.