Умерла пострадавшая в аварии со школьным автобусом в Карелии девушка

Умерла 26-летняя жительница Сегежи, получившая тяжелые травмы в ДТП с участием школьного автобуса на трассе «Кола». Об этом сообщает ИА «Республика».

Напомним, тяжелое ДТП случилось 25 ноября в Сегежском районе. Школьный автобус, в котором ехали 13 детей, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями «Опель» и УАЗ.

Среди детей никто не пострадал. Тяжелые повреждения получила пассажирка автомобиля «Опель». Несмотря на все усилия врачей, девушка умерла в Сегежской ЦРБ.

Прокуратура Карелии проводит проверку по факту смертельного ДТП. // Фото: unsplash.com