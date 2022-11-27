27 ноября 2022, 18:02
Умерла пострадавшая в аварии со школьным автобусом в Карелии девушка
Врачи не смогли спасти 26-летнюю жительницу Сегежи
Умерла 26-летняя жительница Сегежи, получившая тяжелые травмы в ДТП с участием школьного автобуса на трассе «Кола». Об этом сообщает ИА «Республика».
Напомним, тяжелое ДТП случилось 25 ноября в Сегежском районе. Школьный автобус, в котором ехали 13 детей, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями «Опель» и УАЗ.
Среди детей никто не пострадал. Тяжелые повреждения получила пассажирка автомобиля «Опель». Несмотря на все усилия врачей, девушка умерла в Сегежской ЦРБ.
Прокуратура Карелии проводит проверку по факту смертельного ДТП. // Фото: unsplash.com