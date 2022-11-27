Девочка не вернулась домой из школы в Петрозаводске

В Петрозаводске пропала 15-летняя Ксения Лямишева. Об исчезновении ребенка сообщает ПСО «Доброспас».

По данным полиции, 25 ноября девушка вышла из здания школы №29 на набережной Варкауса. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид пропавшей 15 лет, спортивного телосложения, рост 160-165 сантиметров, синие волосы. Ногти синие и черные, в носу сережка. Была одета в красное зимнее пальто, серый шарф, темные штаны и черные ботинки, черную шапку. С собой имела рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о судьбе ребенка, просят звонить по телефонам 8 911 402 49 26, 8 911 415 25 87. // Фото ПСО «Доброспас»