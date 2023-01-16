Умерла Джина Лоллобриджида, сыгравшая Эсмеральду

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла 16 января. Ей было 95. О смерти актрисы сообщает издание News.ru со ссылкой на газету La Repubblica.

Зрителям актриса запомнилась ролями в картинах «Фанфан-Тюльпан» (1952) режиссера Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» режиссера Жана Деланнуа.

Знаменитость родилась в 1927 году в городе Субьяко, в центре Италии в семье мастеров-мебельщиков. В 1946 году стала начала сниматься в эпизодических ролях в фильмах. В 1947 году участвовала в конкурсе «Мисс Италия», заняла третье место.

Голливудские режиссеры стали приглашать ее сниматься в фильмах после успеха французского фильма «Фанфан-тюльпан». // фото скриншот