Умер Вахтанг Кикабидзе

В Грузии в возрасте 84 лет скончался Вахтанг Кикабидзе. О смерти советского и грузинского певца, автора песен, киноактера и кинорежиссера сообщает газета «Известия» со ссылкой на грузинский телеканал. В последние годы он болел.

Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В 1966 году дебютировал в кино, снимался у Георгия Данелия. В 1977 году вышел фильм «Мимино» (16+), где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари.

Накануне стало известно, что на 80-м году жизни скончалась Народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова. // фото Вячеслав Прокофьев/ ТАСС