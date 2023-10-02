Умеренный дождь прогнозируют во вторник в Карелии

В Петрозаводске во вторник облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +5, +7, днем +10, +12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии 3 октября облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, утром и днем на большей части умеренный дождь. Ветер ночью западный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +5, днем +9;

В Кондопоге ночью +7, днем +13;

В Медвежьегорске, Суоярви ночью +5, днем +12;

В Олонце ночью +9, днем +15;

В Пудоже ночью +6, днем +12;

В Сегеже ночью +4, днем +9;

В Сортавале ночью +8, днем +15.

Напомним, 4 октября на большую территорию Карелии могут обрушиться сильные дожди. // фото «Петрозаводск говорит»