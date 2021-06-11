Умер заслуженный работник культуры, литературовед Юрий Дюжев

Ряды карельских ученых редеют. 9 июня не стало Юрия Дюжева, известного литературоведа, писателя, заслуженного деятеля наук Карельской АССР, заслуженного работника культуры РФ. Ученый скончался в возрасте 84 лет.

Юрий Дюжев работал с 1966 года в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. В 1986-1988 годах - заместитель директора института, в 1989-2007 годах - заведующий сектором литературы института, с 2007 года - старший научный сотрудник института.

В 1970 году Дюжев стал лауреатом всесоюзного конкурса молодых ученых в области общественных наук. В 2002 году был удостоен звания «Лауреат премии Республики Карелия в области культуры». В 2009 году удостоен премии «Сампо» за монографию «История русской прозы Европейского Севера второй половины XX века» и особый вклад в развитие культуры республики.

С 1977 года - член Союза писателей России. В 1980-е годы в помощь молодым литераторам, желающим писать для детей, при Карельском отделении Союза писателей СССР была создана секция детской литературы. Секцией руководил Дюжев. Молодые писатели собирались почти каждый месяц в Доме карельских писателей на улице Правды. (фото imena.karelia.ru)