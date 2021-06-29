Умер режиссер клипов певицы МакSим

45-летний режиссер и продюсер музыкальных клипов Вадим Шатров после заражения коронавирусом, передает РБК со ссылкой на его друга Антона Голубчика.

«Прекрасный режиссер, дизайнер и мой давний лучший друг Вадим Шатров умер в больнице от ковида»,

- написал Голубчик в «Фейсбуке».

По сообщению «Лента.ру», режиссер был госпитализирован с 55-процентным поражением легких.

Шатров сотрудничал со многими российскими исполнителями, одна из последних его работ — клип для МакSим на песню «Спасибо». Клипмейкер попал в больницу задолго до госпитализации певицы.

Шатров также был режиссером и продюсером музыкальных клипов певца Дмитрия Маликова («Облаками»), групп Animal Джаz («Живи», «Ложь», «Паук»), Anacondaz, Дельфин, Влада Соколовского, группы The MATRIXX. (фото slovodel.com)