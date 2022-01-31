Умер народный артист России Виктор Мережко

Умер народный артист России, режиссер, актер и сценарист Виктор Мережко. Ему было 84 года. О смерти артиста пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на его дочь Марию.

Женщина отметила, что причиной смерти стали осложнения после заражения коронавирусом. Мережко заболел в декабре и долго скрывал заболевание, отказываясь обращаться к врачам.

На КТ 10 января выяснилось, что одно легкое Мережко поражено на 90 процентов, а второе - на 95 процентов. После этого его положили в реанимацию. Врачи смогли стабилизировать состояние артиста и частично очистить легкие. Однако позднее у режиссера появились осложнения, ему провели операцию, через неделю он умер. При этом в день смерти он «кричал, что устал болеть, и умолял его перевести его в обычную палату из реанимации».

Мережко - автор сценария таких фильмов, как «Трясина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя - уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Курочка-ряба», а также сериалов «Провинциалы» и «Сонька - Золотая Ручка». Помимо этого, он был сценаристом мультфильмов «Василиса Прекрасная», «Премудрый Пескарь», «Волчище - серый хвостище», «Медведь - липовая нога» и «Приключения пингвиненка Лоло». Фото rg.ru