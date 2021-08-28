Умер народный артист России Роман Громадский

Ушел из жизни народный артист РСФСР Роман Громадский. Ему было 80 лет. О кончине актера сообщает РИА Новости.

Громадский проработал более 50 лет в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Актер награжден орденом Почета и орденом Дружбы.

С 1966 года Роман Громадский играл и в кино. В частности, он снимался в фильмах «Блокада», «Сонька - Золотая Ручка», «Двое из ларца», «Человек меняет кожу», «Открытая книга», а также прославился благодаря таким российским сериалам, как «Ментовские войны» и «Тайны следствия». Фото ria.ru