Умер народный артист России Бедрос Киркоров

Ушел из жизни народный артист России Бедрос Киркоров. О смерти отца сообщил его сын Филипп Киркоров в своем Telegram-канале.

«Я больше не ребенок. Сегодня 18 марта 2025 года в 15.37 ушел из жизни мой папа - народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда»,

- написал исполнитель.

Бедросу Киркорову было 92 года. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщает Telegram-канал Mash.