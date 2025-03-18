Подросток погиб в московском метро

В метро Москвы утром 18 марта произошла трагедия - погиб подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах города.

По данным агентства, инцидент случился на станции «Белорусская» Замоскворецкой линии. Отмечается, что ребенок отвлекся на телефон, подошел слишком близко к краю платформы и упал на пути в то время, когда к станции приближался поезд. От полученных травм подросток скончался.

По факту произошедшей трагедии проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

После ЧП на указанной ветке метро были увеличены интервалы движения поездов.