Умер легендарный советский хоккеист

Сегодня ушел из жизни легендарный хоккеист ЦСКА и сборной СССР Александр Герасимов. Спортсмену был 61 год. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба в Twitter.

Герасимов семь раз становился чемпионом Советского Союза. В 1984 году в составе сборной СССР он стал победителем хоккейного турнира на Олимпиаде в Сараево.

По окончании карьеры Александр Герасимов работал тренером в детской школе ЦСКА.