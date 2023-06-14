Умер лауреат Пулитцеровской премии Кормак Маккарти

В возрасте 89 лет скончался американский писатель и лауреат Пулитцеровской премии Кормак Маккарти.

По информации The Hollywood Reporter, писатель умер 13 июня в своем доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико.

В 1992 году Маккарти получил Национальную книжную премию и Национальную книжную премию критиков за роман «Кони, кони». В 2005 году вышел роман «Старикам тут не место», через несколько лет по нему был снят одноименный фильм, который получил четыре премии «Оскар».

Роман 1985 года «Кровавый меридиан» был внесен в список «100 лучших книг на английском языке, изданных в период с 1923 по 2005 год» по версии журнала Time. Постапокалиптический роман «Дорога», который также был экранизирован, принес автору Пулитцеровскую премию и премию Джеймса Тейта Блэка. // фото kinotv.ru/ Getty Images