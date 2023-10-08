08 октября 2023, 14:55
Умер бывший участник группы «Руки вверх»
Джазовому пианисту Владимиру Капырину было 36 лет, его тело нашел отец
Тело 36-летнего музыканта Владимира Капырина в квартире в Москве обнаружил его отец.
Мужчина несколько лет гастролировал с лидером группы «Руки вверх» Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии коллектива, также выступал на живых концертах с Трофимом, сотрудничал с другими артистами.
По информации источника ТАСС, на теле джазового пианиста не было обнаружено следов насильственной смерти, причину его смерти предстоит установить. // фото unsplash.com/ Parth Natani