Умер бывший участник группы «Руки вверх»

Тело 36-летнего музыканта Владимира Капырина в квартире в Москве обнаружил его отец.

Мужчина несколько лет гастролировал с лидером группы «Руки вверх» Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии коллектива, также выступал на живых концертах с Трофимом, сотрудничал с другими артистами.

По информации источника ТАСС, на теле джазового пианиста не было обнаружено следов насильственной смерти, причину его смерти предстоит установить. // фото unsplash.com/ Parth Natani