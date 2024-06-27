Умер автор первого хет-трика сборной России по хоккею Сергей Березин

Советский и российский хоккеист Сергей Березин скончался на 53 году жизни. Он автор первого хет-трика сборной России в матче группового этапа чемпионата мира 1995 года против сборной Швейцарии (8:0).

Березин входил в пятерку лучших новичков НХЛ 1997 года. О смерти именитого спортсмена сообщили СМИ со ссылкой на Национальную хоккейную лигу.

Спортсмен выступал в составе «Химок» из подмосковного Воскресенска, до 2001 года играл в «Торонто». Выступал в составе других клубов – «Финикс», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон». Играл за немецкий клуб «Кельнер Хайе», с которым в 1995 году стал чемпионом страны и был признан лучшим игроком чемпионата.

Вместе со сборной СССР хоккеист стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 1991 года. В составе сборной России участвовал в Олимпийских играх 1994 года и чемпионате мира 1996 года. // фото unsplash.com