26 июня 2024, 15:41
Спорт

Акцию «Километр здоровья» в Петрозаводске перенесли

Традиционные забеги в карельской столице пройдут на неделю позднее

Традиционная акция «Километр здоровья» в Петрозаводске пройдет позднее на неделю. Организаторы перенесли мероприятие, сообщили в пресс-службе мэрии.

Его приурочат ко Дню семьи, любви и верности. То есть забеги состоятся в городском парке Ямка 8 июля.

Принять участие в акции смогут дети и взрослые.  Спортсмены до девяти лет преодолеют 500 метров, остальные выйдут на дистанцию в один километр.

Начало регистрации предварительно наметили на 16:00. Желающим необходимо подать заявку до 15:00 5 июля. // фото: unsplash.com

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
Километр здоровья