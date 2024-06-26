Акцию «Километр здоровья» в Петрозаводске перенесли

Традиционная акция «Километр здоровья» в Петрозаводске пройдет позднее на неделю. Организаторы перенесли мероприятие, сообщили в пресс-службе мэрии.

Его приурочат ко Дню семьи, любви и верности. То есть забеги состоятся в городском парке Ямка 8 июля.

Принять участие в акции смогут дети и взрослые. Спортсмены до девяти лет преодолеют 500 метров, остальные выйдут на дистанцию в один километр.

Начало регистрации предварительно наметили на 16:00. Желающим необходимо подать заявку до 15:00 5 июля. // фото: unsplash.com