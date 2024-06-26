Тренажеры для пожилых людей поставят в сквере Машиностроителей

На месте старой детской площадки в сквере Машиностроителей в Петрозаводске установят тренажеры.

Уличные тренажеры будут ориентированы на пожилых людей. С их помощью можно будет укрепить мышцы и суставы ног, таза, спины и груди. О подарке от почетного гражданина Петрозаводска Вадима Маркелова рассказала на своей странице в соцсети сити-менеджер Инна Колыхматова.

В сквере демонтировали старые качели и горку, вскоре зальют бетонное основание, после чего установят спортивное оборудование. // фото unsplash.com