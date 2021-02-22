Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

70-летний заслуженный артист России Александр Жданов умер 21 февраля в Санкт-Петербурге. О смерти артиста сообщил паблик «Театр «На Литейном».

«Это был чуткий актер и великолепный рассказчик. Невозможно представить театр без его искрометных баек, ни с кем не сравнимого чувства юмора. Это был мудрый товарищ по сцене. От него шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания. Это был стойкий человек. Даже во время затянувшейся болезни он не опускал рук, участвовал во всех событиях театра и всегда верил в лучшее»,

- сказано в некрологе.

Жданов окончил актерский класс эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории в 1974 году. Сыграл более 40 театральных ролей в Театре «На Литейном», в том числе в спектаклях «Барышня-крестьянка», «Недоросль», «Скупой», «С любимыми не расставайтесь», «Собачье сердце».

Жданов снялся в фильма «Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Прошлогодняя кадриль», «Старшина», «Емельян Пугачев», а также в сериале «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» и других. (фото amursu.ru, vk.com)