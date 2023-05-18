Умер актер из сериала «Глухарь» Рустам Уразаев

На 66 году жизни умер актер и режиссер Рустам Уразаев.

Актер, сыгравший более 50 ролей в кино и театре, скончался в московской больнице после продолжительной болезни, сообщает «Пятый канал». В кино он дебютировал в 1974 году. Уразаев снялся в сериале «Глухарь», «Знахарь», «Псевдоним «Албанец», «След», «Меч», «Женские истории», «Пятая стража» и других.

Рустам Уразаев родился 21 января 1958 года в Узбекистане. Окончил художественное училище на отделении дизайна и художественного оформления, исторический факультет Ташкентского государственного университета. Был членом Союза кинематографистов России. // фото unsplash.com/ kino-teatr.ru