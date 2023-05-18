Ограничения введут на два месяца на участке трассы «Сортавала»

На трассе «Сортавала» будут вводить реверсивное движение в Ленобласти. Дорожные работы будут проводиться с 74 по 77 километр между поселками Лосево и Саперное.

По сообщению портала 47news.ru, с 22 мая по 30 июля будет поэтапно меняться схема организации дорожного движения, будет организован перепуск движения на встречное направление, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием и при помощи регулировщиков.

Сроки работ еще могут меняться в зависимости от погоды. // фото freepik.com