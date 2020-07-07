07 июля 2020, 20:13
Уличное освещение меняют в Петрозаводске
Предприятию «Петрозаводские энергетические системы» предоставлено 16 миллионов рублей на летние работы
Петрозаводск получил республиканскую субсидию, которую направили на замену объектов уличного освещения в столице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
На каких-то улицах Петрозаводска будет проведена именно замена освещения, где-то поменяют опоры. Работы проведут по всему городу: как на тротуарах, так и на дорогах. Самые крупные объекты - это Первомайский проспект и улица Гвардейская.
На Лососинском шоссе уже установлены 29 новых опор освещения, частично смонтированы светильники. Старые опоры демонтируют после ввода новой линии в эксплуатацию.
Завершить все работы планируется до 20 августа. В мэрии выразили надежду, что с наступлением темноты горожане оценят новое освещение.