Уличное освещение меняют в Петрозаводске

Петрозаводск получил республиканскую субсидию, которую направили на замену объектов уличного освещения в столице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На каких-то улицах Петрозаводска будет проведена именно замена освещения, где-то поменяют опоры. Работы проведут по всему городу: как на тротуарах, так и на дорогах. Самые крупные объекты - это Первомайский проспект и улица Гвардейская.

На Лососинском шоссе уже установлены 29 новых опор освещения, частично смонтированы светильники. Старые опоры демонтируют после ввода новой линии в эксплуатацию.

Завершить все работы планируется до 20 августа. В мэрии выразили надежду, что с наступлением темноты горожане оценят новое освещение.