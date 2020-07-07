Ехавший в транспорте без маски пассажир наказан в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжаются рейды по проверке соблюдения необходимых норм безопасности в общественном транспорте. Сегодня на остановках были проинспектированы около 30 автобусов и троллейбусов, сообщили в пресс-службе мэрии.

В итоге был выявлен один пассажир, который находился в салоне без маски. В отношении этого человека был составлен административный протокол.

В администрации города напомнили, что сейчас все пассажиры общественного транспорта обязаны носить индивидуальные средства защиты, которые закрывали бы рот и нос. В мэрии пообещали продолжить рейды.