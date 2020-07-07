07 июля 2020, 18:37
Ехавший в транспорте без маски пассажир наказан в Петрозаводске
В столице Карелии продолжаются проверки соблюдения санитарных норм в автобусах и троллейбусах
В Петрозаводске продолжаются рейды по проверке соблюдения необходимых норм безопасности в общественном транспорте. Сегодня на остановках были проинспектированы около 30 автобусов и троллейбусов, сообщили в пресс-службе мэрии.
В итоге был выявлен один пассажир, который находился в салоне без маски. В отношении этого человека был составлен административный протокол.
В администрации города напомнили, что сейчас все пассажиры общественного транспорта обязаны носить индивидуальные средства защиты, которые закрывали бы рот и нос. В мэрии пообещали продолжить рейды.