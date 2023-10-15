Улица Петрозаводска превратилась в канал, машины плывут

В воскресенье утром улица Балтийская в Петрозаводске оказалась затоплена водой неизвестного происхождения. Фото и видео об этом происшествии опубликованы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Балтийское море на улице Балтийской - иронизирует автор поста.

Уточняется, что информация о происшествии передана в Единую дежурно-диспетчерскую службу. // Фото и видео: ДТП Петрозаводска и Карелии».