15 октября 2023, 13:19
Улица Петрозаводска превратилась в канал, машины плывут
Вода неизвестного происхождения разлилась на улице Балтийской в Петрозаводске
В воскресенье утром улица Балтийская в Петрозаводске оказалась затоплена водой неизвестного происхождения. Фото и видео об этом происшествии опубликованы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Балтийское море на улице Балтийской - иронизирует автор поста.
Уточняется, что информация о происшествии передана в Единую дежурно-диспетчерскую службу. // Фото и видео: ДТП Петрозаводска и Карелии».