15 октября 2023, 13:19
Общество

Улица Петрозаводска превратилась в канал, машины плывут

Вода неизвестного происхождения разлилась на улице Балтийской в Петрозаводске

В воскресенье утром улица Балтийская в Петрозаводске оказалась затоплена водой неизвестного происхождения. Фото и видео об этом происшествии опубликованы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

 

 

Балтийское море на улице Балтийской - иронизирует автор поста.

Уточняется, что информация о происшествии передана в Единую дежурно-диспетчерскую службу. // Фото и видео: ДТП Петрозаводска и Карелии». 

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