Почти 3 млн рублей задолжали жители Олонецкого района за коммуналку

Администрация Олонецкого национального муниципального района сообщила, что на 1 октября 2023 года по услуге «Социальный найм» жилых помещений, расположенных на территории района, имеется задолженность в размере 2 954 338,99 рублей.

На данный момент имеются многочисленные примеры принудительного взыскания образовавшейся задолженности как с собственников жилых помещений, так и с нанимателей, говорится в официальном сообщении. Власти напомнили, что в случае неоплаты задолженности в срок администрация Олонецкого района имеет право обратиться в суд с требованием обязать граждан погасить долги.

Также при необходимости и при наличии к тому законных оснований возможна процедура выселения из жилого помещения. В этом случае на должника будут возложены и судебные издержки.

В соответствии с п.1 ст. 153 ЖК РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. // Фото: freepik.com.