МИД России: вырос риск ядерной войны на Корейском полуострове

Наращивание военной активности США на Корейском полуострове увеличивает риск ядерного конфликта в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол МИД России Олег Бурмистров.

Так он прокомментировал слова министра обороны КНДР Кан Сун Нама, который ранее сказал: «Вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда ее начнет».

Бурмистров обратил внимание на то, что впервые с 1981 года в южнокорейских водах появилась атомная подводная лодка Kentucky с баллистическими ракетами в ядерном оснащении. Кроме того, участились визиты авианосных ударных групп, полеты над Японским морем стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков.

На этой неделе в Пусан прибыли атомный авианосец USS Ronald Reagan, эсминец USS Shoup и другие военные корабли. Они участвовали в совместных с Южной Кореей и Японией учениях в международных водах к юго-востоку от острова Чеджудо. Как заявило южнокорейское Минобороны, прибытие кораблей было запланировано в соответствии с договоренностями, предусматривающими более регулярное появление стратегических активов Вашингтона в регионе. // Фото: freepik.com.