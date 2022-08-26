Украшавшую площадь в Питкяранте и любимую горожанами сосну спилили

Сосну, которую помнят многие поколения жителей Питкяранты, спилили по решению местной администрации. Сообщение об этом появилось вечером 25 августа в группе «PRO Питкяранту» ВКонтакте и вызвало шквал возмущения в городских пабликах.

Люди любили живописное дерево, они негодуют и призывают к ответу городские власти.

- Мы участвуем в каком-то конкурсе на худшую площадь в мире? Если так, то у меня нет претензий, все идет по плану,

- горько иронизирует один горожанин.

Другой пишет, что сосна украшала площадь, которую теперь превратили в пустыню.

- Что она вам плохого сделала????? – задает он риторический вопрос.

Люди пишут, что сосне больше 50 лет, публикуют фотографии из прошлого. Вот снимок, который опубликовал администратор сообщества «Питкяранта life» ВКонтакте.

- Эту сосну помнили наши прадеды и деды, восстанавливающие город из руин после войны, она тогда уже была... Простояла революции, войны, стройки - снос бараков, рождение нового города, вырастившая за свою жизнь не одно поколение горожан, - написал он.

Горожан возмутил ответ администрации о причинах уничтожения сосны. Якобы ее корни мешают благоустройству.

Они называют сосну символом Питкяранты и злы, что не спросили их мнения.

Пока что у дерева спилили ветки, оно обрубком высится на площади. Вероятно, скоро спилят и всю сосну. // Фото: Павел Илатовский/ PRO Питкяранту, Елена Агеенко-Климова/Питкяранта life