Лиса в Прионежском районе вышла к людям и ела с руки

На днях около деревни Машезеро в Прионежском районе женщина встретила лису. Зверь оказался не пугливым, написала она в группе «Весь Петрозаводск» ВКонтакте.

Автор поста опубликовала несколько фотографий, на них лиса спокойно берет из рук ломтик белого хлеба. Женщина написала, что рыжую плутовку покормили рыбой с рук. По ее словам, лисица «очень оказалась наглой особой».

В комментариях многие предостерегли т подобных действий: нетипичное поведение лис может быть признаком бешенства. Другие предположили, что это лисенок, и он просто оголодал. // Фото: «Весь Петрозаводск»/ВКонтакте