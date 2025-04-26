Ухоженный город в Карелии: реальность или несбыточная мечта?

Текст, фото: Галина Еремина

Ежедневно ранним утром Николай Лагута выходит на службу по наведению порядка в Питкяранте. Он работает дворником, очищает город от мусора. Часто Николай становится первым свидетелем последствий ночных гуляний: брошенных пакетов, банок, разбитых стекол от бутылок, поломанных скамеек, урн, качелей.

«Обидно до слез, ведь это труд людей, затраченное время, силы, деньги, надежды людей. Это ведь наш город. Его надо любить, заботиться, облагораживать, содержать в чистоте и порядке»,

- говорит Николай Лагута.

Да, к сожалению, есть немало людей, которые, как мухи, пытаются превратить все, к чему они прикасаются, в вонючие помойки. Мусорят и взрослые, и дети, но акты вандализма чаще всего совершают подростки. Возникает вопрос: почему?

Как часто мы являемся свидетелями разговоров родителей о том, как они мечтают вырастить успешных, умных, талантливых детей. Для этого делают все возможное, а порой и невозможное. Они гордятся тем, что тратят немыслимые средства на то, чтобы дети ходили в музыкальную или художественную школу, учились танцам или игре в шахматы, в математические школы или клубы художественного слова, занимались программированием и так далее. Все это здорово!

А вот часто ли можно услышать от родителей, которые могут гордиться тем, что их ребенок помогает им по дому, на даче, научился делать что-то полезное своими руками, вместе с семьей сажает деревья, цветы, с бабушкой и дедушкой ухаживает за животными, собирает ягоды и грибы, умеет ценить чужой труд? Нет, не часто! А еще реже можно услышать, что они научили своего ребенка быть добрым и внимательным, уважительно относиться к старшим, ценить чужой труд, помогать пожилым и малышам…

А вот жизнь показывает, что именно это и есть самое главное. Потому как первыми именно родители, которые всему этому не научили детей в семье, не подавали им достойного примера поведения, сами пожинают потом горькие последствия такого «воспитания».

Как часто у ребенка нет элементарного понимания того, что такое хорошо, а что такое плохо. Ведут себя такие детишки, как недоросли, не имеющие понятия, что все это делается и ремонтируется за счет городского бюджета, куда поступают в виде налогов деньги их же родителей. Если бы знали, может, иногда и подумали бы, прежде чем ломать и уничтожать. Но думать умеют не все. Самое главное, что, как правило, совершают такие поступки те, кто никогда ничего полезного и красивого не сделал своими руками, не ощутил радости труда.

Порой сами родители показывают дикие примеры, бросая мусор мимо урны, ломая деревья, разбивая бутылки вдребезги прямо на улице.

Может, нам вернуться к Маяковскому? Вспомнить его стихотворение «Что такое хорошо и что такое плохо?». И не только детям, но и их родителям, особенно тем, которые хорошо знают права свои и ребенка, и умеют «качать их» даже там, где не надо этого делать, порой защищая своих невоспитанных детей. Но абсолютно не знакомы со своими родительскими обязанностями, среди которых главная - воспитывать достойных граждан.

Неплохо было бы использовать практику других городов по размещению социальной рекламы. На подсознательном уровне она действует неплохо. Это уже обращение к администрации.

Ежегодно женщины из общества «Айно» трудятся на благо всех жителей Питкяранты - занимаются посадкой и уходом за цветами, кустами, деревьями. Можно подумать, как сделать так, чтобы такие примеры побуждали других людей к добрым делам. Николай Лагута многие годы вместе со своей женой Людмилой являются активными участниками всех субботников. Они любят свой город и все делают для того, чтобы Питкяранта была красивой и уютной.

Пусть это желание будет у всех: и малых, и старых, пусть каждый вносит свою, пусть даже самую маленькую лепту!

Прислушаемся к Михаилу Задорнову: «Чтобы жить в цивилизованной стране, не надо уезжать из России. Тем более делать в ней революцию. Просто не мусори, не матерись, начни ездить по правилам на дорогах, не давай взяток, не бери взяток, не пей алкоголь и не кури, не изменяй любимому человеку, уважай культуру и учи историю Отчизны, уважай стариков - и сам не заметишь, как окажешься в цивилизованном государстве». © «Петрозаводск говорит»