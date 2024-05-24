Угонщик-рецидивист прятал похищенные автомобили в лесу и продавал

На днях у трех петрозаводчан угнали автомобили, припаркованные во дворах домов. Оказалось, к кражам причастен 58-летний горожанин, ранее судимый за подобные преступления, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники выяснили, что все пропавшие машины стояли неподалеку от дома, где живет подозреваемый. Оказалось, он вскрывал автомобили специальным инструментом, потом отгонял их в лес за чертой города, выжидал какое-то время и продавал в Ленобласти.

Одну из пропавших машин, «Ниву», нашли в лесу и вернули пожилому хозяину. Сумма ущерба превысил 660 тысяч рублей. Остальные автомобили еще разыскивают. Возбуждены уголовные дела. // фото: freepik.com