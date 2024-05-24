Избивавшего свою подругу ревнивца из Питкяранты заставили отработать

Житель Питкяранты взял в привычку избивать свою сожительницу, когда ревновал ее. Очередное избиение закончилось для него уголовным делом, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за избиение этой женщины. Однако 6 февраля этого года он вновь поссорился с ней из ревности и накинулся с кулаками.

Злодей взял женщину за плечи, прижал к стене и ударил кулаком по лицу, та испытала сильную боль.

Через несколько дней, 10 февраля, мужчина снова приревновал подругу. Он схватил женщину за плечи, толкнул в стену, о которую та ударилась головой. Потом агрессор толкнул женщину в шкаф и ударил рукой по животу.

Нападавшего задержали и возбудили уголовное дело. Фигурант признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ. // фото: pixabay.com