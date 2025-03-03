03 марта 2025, 16:38
Происшествия

Уголовное дело завели после обращения пожилой онкобольной женщины

Медицинское учреждение в Карелии могло пойти на служебный подлог
фото: freepik.com

70-летняя жительница Карелии состоит на учете у врача онколога. В ее медкарте указаны сведения о реабилитации, хотя пенсионерка никакие услуги не получала. Деньги за оказание услуги были перечислены на счет медицинского учреждения.

Костомукшанка обратилась в прокуратуру, последовала проверка. Материалы направили в Следком Карелии, который возбудил в отношении должностного лица уголовное дело о служебном подлоге в медицинском учреждении.

Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры.

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Метки: 
новости Карелии
пенсионерка
уголовное дело
прокуратура
служебный подлог