Уголовное дело завели после обращения пожилой онкобольной женщины

70-летняя жительница Карелии состоит на учете у врача онколога. В ее медкарте указаны сведения о реабилитации, хотя пенсионерка никакие услуги не получала. Деньги за оказание услуги были перечислены на счет медицинского учреждения.

Костомукшанка обратилась в прокуратуру, последовала проверка. Материалы направили в Следком Карелии, который возбудил в отношении должностного лица уголовное дело о служебном подлоге в медицинском учреждении.

Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры.