Ударившегося в бега мужчину ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Вячеслава Акимова 1984 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении кражи. Сейчас он скрывается от органов дознания.

На вид разыскиваемому 35-37 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения.

Всех, кто знает, где находится этот человек, просят звонить по телефону 8-999-177-17-98. Конфиденциальность гарантируется. \\ Фото: Freepik, МВД по РК