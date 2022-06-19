Учителя и воспитателя года в Карелии назначили советниками министра

Победившую в республиканском конкурсе «Учитель года» Наталью Усову и лауреата конкурса «Воспитатель года» Дарью Савицкую назначил своими советниками глава Минобразования и спорта РК Роман Голубев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр на днях встретился с педагогами и воспитателями, которые стали победителями и призерами конкурса.

Они высказали свои пожелания относительно изменений в их организации в дальнейшем. В частности, предложили вести онлайн-трансляцию и увеличить продолжительность конкурса до трех дней.

Наталья Усова поделилась своим опытом работы в лицее № 1 Петрозаводска. Она рассказала, как удается минимизировать отчетность.

Напомним, победители конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» в регионе будут представлять Карелию в Москве, на всероссийских этапах. // Фото: Минобразования РК