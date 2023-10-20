Учителей Карелии наградят за успехи учеников

Парламент Карелии принял во втором окончательном чтении поправки в региональный закон об образовании, которые предусматривают денежное вознаграждение в размера 100 тысяч рублей педагогам, подготовившим учеников, которые набрали максимальные сто баллов на ЕГЭ, и победителей Всероссийской олимпиады школьников.

Представляя законопроект Законодательном собранию, председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова подчеркнула:

Этот закон особенно актуален в Год педагога и наставника, когда мы говорим об особом статусе педагога.

Ранее на заседании профильного комитета министр образования и спорта Республики Карелия Роман Голубев пояснил, что средства на выполнения закона в полном объеме уже заложены в бюджет, и при принятии закона педагоги получат вознаграждение уже в этом году. В случае если педагог подготовил двух или более «стобалльников» или «олимпийцев», то, соответственно, получит вознаграждение за каждого. По словам министра, в этом году в Карелии 17 выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.