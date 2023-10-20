Отключения электроэнергии пройдут по всей республике

На неделе с 23 по 29 октября в Карелии продолжатся отключения электричества. Это связано с работами по подготовке к зиме, которые будут проводить сотрудники «Прионежской сетевой компании».

В разные дни недели электроэнергия будет пропадать в Костомукше, а также в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском и Сегежском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики приносят извинения жителям республики за временные неудобства. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus