Ученые рассказали о неожиданном способе похудения

Ученым из России, Канады и Франции удалось прийти к неожиданным выводам во время исследования функций головного мозга. Так, эксперты выяснили, что во время активной мозговой деятельности существует реальный шанс сбросить вес.

У взрослого человека клетки мозга потребляют 20 процентов дневной нормы энергии. У детей такой показатель может увеличиваться втрое. Деятельность, связанная с решением алгебраических задач, запоминанием информации или же простая игра в шахматы «шевелит» мозг и заставляет его потреблять калории, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в РИА Новости.

Французские ученые отметили, что, играя в шахматы, у человека учащаются дыхание и сердцебиение. А это может оказывать влияние на метаболизм. Однако это не значит, что стоит бросать физическую активность. В среднем за партию шахматист теряет около 100 килокалорий в час, а это в разы меньше, чем, например, на беговой дорожке.

Ученые из Канады провели исследование уровня сахара в крови. Выяснилось, что у добровольцев, выполнявших трудные задачи и заучивавших отрывки художественных текстов, упал уровень глюкозы. В результате испытуемые потеряли около 200 килокалорий.

Российские исследователи считают, что стресс и эмоциональное потрясение могут заставить мозг потреблять калории на 30–40 процентов больше нормы. Так, принявшие участие в эксперименте студенты за три дня до экзамена потратили на 750 килокалорий больше, чем в обычное время. А непосредственно перед экзаменом - больше чем на тысячу.