20 февраля 2020, 14:17
Общество

Ученые ПетрГУ работают над созданием «таблетки от старости»

В Карелии разработали рекомендации для жителей севера по профилактике преждевременного старения

Ученые из Петрозаводского университета доказали, что в условиях длинного светового дня на севере или при круглосуточном искусственном освещении, старение организма происходит быстрее, сообщает пресс-служба ПетрГУ.

Это показали эксперименты на белых крысах, которые проводились в лаборатории доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции Института высоких биомедицинских технологий. В опытах было задействовано более 3000 животных различного возраста.

В результате исследования ученым удалось доказать, что при световом десинхронозе (несоответствии внутренних биоритмов и внешних условий) продолжительность жизни сокращается. Такой режим характерен для северных районов в период «белых ночей» или полярного дня, а также освещенных мегаполисов. 

Увеличить продолжительность жизни можно, если исключить проникновение света в свое жилище в ночное время. 

Сейчас исследования ученых ПетрГУ направлены на то, чтобы в будущем стало возможным создать "таблетку от старости".
 

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