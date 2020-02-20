Ученые ПетрГУ работают над созданием «таблетки от старости»

Ученые из Петрозаводского университета доказали, что в условиях длинного светового дня на севере или при круглосуточном искусственном освещении, старение организма происходит быстрее, сообщает пресс-служба ПетрГУ.

Это показали эксперименты на белых крысах, которые проводились в лаборатории доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции Института высоких биомедицинских технологий. В опытах было задействовано более 3000 животных различного возраста.

В результате исследования ученым удалось доказать, что при световом десинхронозе (несоответствии внутренних биоритмов и внешних условий) продолжительность жизни сокращается. Такой режим характерен для северных районов в период «белых ночей» или полярного дня, а также освещенных мегаполисов.

Увеличить продолжительность жизни можно, если исключить проникновение света в свое жилище в ночное время.

Сейчас исследования ученых ПетрГУ направлены на то, чтобы в будущем стало возможным создать "таблетку от старости".

