Ученые назвали три продукта для продления жизни на 10 лет

Ученые Бергенского университета в Норвегии выявили три продукта, которые способны увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Но меню нужно менять уже в молодости, пишет «МК», ссылаясь на данные Global Burden of Diseases Study.

Результаты исследования норвежских ученых показали, что если молодые люди включат в рацион три продукта, то смогут жить на 10 лет дольше. Результат есть и у пожилых, но не такой впечатляющий.

Так, если перейти на здоровое питание уже в 20 лет, продолжительность жизни растет больше чем на 10 лет. Причем самыми полезными в этом плане продуктами оказались цельнозерновые, а также орехи и бобовые.

Также стоит свести к минимуму красное и обработанное мясо в меню. Если это сделать в 60 лет, женщины смогут прожить на 8 лет дольше, а мужчины – на 8,8 года.

Когда на такую диету переводили пожилых в возрасте 80 лет, они жили дольше на 3,4 года. // Фото: NickyPe/ pixabay.com