Ученые из Томска и Санкт-Петербурга приехали в Петрозаводск

Более 50 человек приняли участие в работе Всероссийской научной конференции «Науки о Земле: задачи молодых», которая прошла на базе Института геологии КарНЦ РАН. Результаты своих изысканий в области геологии представили молодые ученые, аспиранты, студенты и школьники из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Томска.

75-ю Всероссийскую научную конференцию обучающихся и молодых учёных «Науки о Земле: задачи молодых» организовал и провел Институт геологии КарНЦ РАН при поддержке Совета молодых ученых ИГ КарНЦ РАН, кафедры наук о Земле и геотехнологий ИЛГиСН ПетрГУ и проекта «ГеоКарелия», реализуемого по гранту фонда Росмолодежи.



На открытии участников приветствовал директор института, доктор геолого-минералогических наук Сергей Светов. Он подчеркнул важность конференции для организации научно-исследовательской деятельности студентов и школьников и привлечения молодёжи в науку.



В рамках работы конференции прозвучало два пленарных доклада. Научный сотрудник Института геологии и геохронологии докембрия РАН, доцент кафедры Института наук о Земле СПбГУ Ольга Якубович представила метод датирования низкотемпературных и рудообразующих процессов по радиогенному гелию. Ведущий специалист Института геологии КарНЦ РАН в области четвертичных отложений Татьяна Шелехова рассказала о роли ледника в формировании рельефа Карелии.



В рамках конференции студенты, аспиранты, молодые ученые и школьники представили 19 устных докладов, посвященных результатам изучения архейских кор выветривания, протерозойских подушечных базальтов, высокобарных комплексов Беломорской провинции, Онежских гранулитов, золоторудных минерализаций и методах их поиска и другим темам.



По словам секретаря оргкомитета, научного сотрудника лаборатории геологии и геодинамики докембрия ИГ КарНЦ РАН Светланы Егоровой, с каждым годом география участников расширяется.



– На этот раз, помимо докладчиков из Петрозаводска и Санкт-Петербурга, на конференции выступила ученица 10-го класса лицея при Томском политехническом университете, – рассказала Светлана Егорова. – В целом организаторы отметили активность гостей и участников конференции и высокий уровень докладов, которые охватили различные области научных исследований в разделе знаний наук о Земле.



По итогам конференции жюри наградило дипломами и памятными подарками авторов лучших докладов.