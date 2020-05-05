Учебный год в вузах планируется завершить в дистанционном формате

Из-за пандемии коронавируса учебный год в российских высших учебных заведения планируется завершить в дистанционном формате, но в те же сроки, что и обычно. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на Минобрнауки.

Отмечается, что вузы смогут самостоятельно устанавливать правила проведения аттестации и защиты дипломов для студентов образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Однако им придется учитывать новые ограниченния, введенные в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. ​

«Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются вузами с учетом требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами или образовательными стандартами. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются образовательной организацией самостоятельно»,

– отметили в Министерстве высшего образования и науки.

В вопросах организации выпускных и прочих торжественных церемоний вузам также предоставят частичную автономию, обязав их соблюдать нормы, установленные в целях борьбы с COVID-19 и соблюдения санитарной безопасности.

Сейчас для примерно 800 университетов, институтов и прочих учебных заведений проведены вебинары, которые должны помочь им организовать удаленную работу.