Участок дороги под Петрозаводском могут отремонтировать раньше срока

Рабочие ремонтируют участок от трассы «Подъезд к аэропорту» до Чалны. По графику ремонт должен завершиться в августе.

Однако подрядчик «ПСК-Строитель» намерен выполнить работы раньше, написал на своей странице глава Карелии. По словам руководителя региона, с опережением идет реконструкция моста через реку Сяпся.

В этом году федеральный центр выделил республике дополнительные деньги на реализацию федеральной целевой программы развития Карелии. Часть средств направят на ремонт еще одного из проблемных участков Суоярвской трассы – с 25 по 33 км. Работы планируют начать в этом году. (фото vk.com)