25 мая 2021, 14:47
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Участок дороги под Петрозаводском могут отремонтировать раньше срока

С опережением графика также идет реконструкция моста через реку Сяпся

Рабочие ремонтируют участок от трассы «Подъезд к аэропорту» до Чалны.  По графику ремонт должен завершиться в августе.

Однако подрядчик «ПСК-Строитель» намерен выполнить работы раньше, написал на своей странице глава Карелии. По словам руководителя региона, с опережением идет реконструкция моста через реку Сяпся.

В этом году федеральный центр выделил республике дополнительные деньги на реализацию федеральной целевой программы развития Карелии. Часть средств направят на ремонт еще одного из проблемных участков Суоярвской трассы – с 25 по 33 км. Работы планируют начать в этом году. (фото vk.com)

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Метки: 
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новости Карелии
глава Карелии
Сяпся
суоярвский район