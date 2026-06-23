Участников СВО освободили от выплаты кредитных долгов

Вступил в силу Федеральный закон от 25.05.2026 №156-ФЗ, который позволяет участникам специальной военной операции и их супругам освободиться от просроченных кредитов на сумму до 10 миллионов рублей

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Новый федеральный закон продлевает государственные гарантии в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции.

Закон применим, если контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации заключен не ранее 1 мая 2026 года сроком на один год и более для выполнения задач СВО.

Также необходимо, чтобы до 1 мая 2026 года произошло одно из событий: вступило в законную силу решение суда о взыскании задолженности; банку, иной кредитной организации выдан исполнительный документ; по заявлениям данных организаций возбуждено исполнительное производство.

Аналогичная норма закона в отношении военнослужащих и членов их семей была введена в ноябре 2024 года Федеральным законом №391-ФЗ.

Ранее аннулировать просроченные долги по кредитам могли участники специальной военной операции, заключившие контракт, а также их супруги, если у них имелось решение суда о взыскании задолженности, вступившее в силу до 1 декабря 2024 года.

Согласно новым поправкам, списать кредиты на сумму до 10 миллионов рублей теперь могут те, кто заключил контракт с 1 мая 2026 года (и позднее) на срок не менее одного года.

Мера поддержки распространяется также на супругов военнослужащих.

Прекращение исполнительных производств осуществляется по заявлению.

Гражданину или его ближайшим родственникам необходимо обратиться в любое отделение судебных приставов УФССП России по Республике Карелия и предоставить следующие документы:

- заявление о прекращении исполнительного производства;

- копию контракта о прохождении военной службы сроком на один год и более или справки из соответствующего органа Министерства обороны Российской Федерации о заключении указанного контракта не ранее 1 мая 2026 года;

- для принятия решения о прекращении исполнительного производства в отношении супруги (супруга) лица, заключившего контракт о прохождении военной службы, дополнительно необходимо приложить документ о заключении брака.

Подать заявление можно также дистанционно с помощью личного кабинета на портале Госуслуг.