Убрать провисающий опасный кабель в Петрозаводске не могут с лета

Ураган в Петрозаводске еще летом сломал дерево, из-за этого жители карельской столицы до сих пор испытывают проблемы. Дело в том, что оно упало вместе с кабелем, написали горожане в паблике «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

- На данный момент кабель можно достать рукой, а керамический стакан, к которому он крепится, почти оторван от дома. Ни скорая, ни пожарная не проедет!!!

– возмущаются люди.

Опасная ситуация сложилась на участке между домами по улицам Ключевая, 11 и Нойбранденбургская, 7. Жители обращались в управляющую компанию «Выбор», но никто ничего не сделал. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»