28 ноября 2023, 13:58
Убрать провисающий опасный кабель в Петрозаводске не могут с лета
Жители карельской столицы просят УК устранить проблему, но не находят понимания
Ураган в Петрозаводске еще летом сломал дерево, из-за этого жители карельской столицы до сих пор испытывают проблемы. Дело в том, что оно упало вместе с кабелем, написали горожане в паблике «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.
- На данный момент кабель можно достать рукой, а керамический стакан, к которому он крепится, почти оторван от дома. Ни скорая, ни пожарная не проедет!!!
– возмущаются люди.
Опасная ситуация сложилась на участке между домами по улицам Ключевая, 11 и Нойбранденбургская, 7. Жители обращались в управляющую компанию «Выбор», но никто ничего не сделал. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»