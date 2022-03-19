У жителя Пудожского района похитили электронику и продукты питания

В полицию Пудожского района обратился житель одного из поселков и сообщил о том, что в его отсутствии в дом проник вор, прихвативший с собой электронику и продукты питания. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УУ РФ «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», по которой злоумышленнику грозит лишение свободы до нескольких лет.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, пока 54-летний житель поселка находился в Петрозаводске, злоумышленник, проникший в его дом, вынес телевизор, игровую приставку, переносную аудиоколонку и другие вещи, а также продукты питания. Ущерб составил не менее 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению кражи причастен 32-летний ранее судимый сельчанин. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного. Теперь незадачливого воришку может ожидать до шести лет лишения свободы. Фото: pixabay.com/ru