У жителя Карелии отобрали продукты из Финляндии на границе

Несмотря на закрытые границы между Россией и Финляндией в некоторых случаях граждане все же могут выехать за границу. Возвращаясь из Суоми домой, путешественники не всегда вспоминают о существующих требованиях ввоза продукции.

Недавно, 17 января костомукшанин пересекал границу в МАПП «Люття» и вез с собой 2,05 кг свежих апельсинов, 1 кг мандаринов и 2,6 кг овсяных хлопьев.

Все это - продукция высокого фитосанитарного риска. Без фитосанитарного сертификата одному человеку разрешается провозить лишь пять килограммов подобных товаров, напомнили в Россельхознадзоре.

У жителя Карелии сертификата не было, но был перебор по весу - чуть больше 600 граммов. В отношении костомукшанина составили административный протокол. Излишки продуктов пришлось вернуть на сопредельную территорию. (фото vpravda.ru)