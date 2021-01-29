Более 19 тысяч новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки

За последние сутки в России подтверждены 19 238 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 534 человека. Выздоровели 26 204 пациента. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 2799 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 2284, в Вологодской области - 287, в Архангельской области - 242, в Ленинградской области - 223, в Мурманской области - 180.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 3 813 048 раз. Скончались 72 185 человек.

Напомним, в Карелии 28 января выявлен 251 новый заболевший Covid-19. Фото obzor.press