У жительницы Карелии украли дорогое кольцо

В полицию Костомукши обратилась 35-летняя женщина, которая сейчас живет за границей. Приехав в родной город, она обнаружила, что из ее квартиры пропало кольцо - память о покойном брате. Ущерб составил 44 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что к хищению причастна бывшая жена умершего родственника - 40-летняя женщина. Она выкрала кольцо, а затем сдала в ломбард. Вырученные 20 тысяч рублей потратила на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Горожанке грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Nietjuh